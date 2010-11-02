3-5 листопада в Києві юним пасажирам метро даруватимуть книжки «Веселі правила Метроші»

Протягом трьох днів — 3, 4 та 5 листопада — з 12.00 до 14.00 на всіх станціях столичного метрополітену працівники підземки будуть розповсюджувати серед юних пасажирів книжки «Веселі правила Метроші».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, всього передбачається роздати 20 тис. таких книжечок. Акція розпочалася сьогодні, 2 листопада, в рамках відзначення 50-ої річниці від дня введення в дію першої дільниці метрополітену, та з метою популяризації серед дошкільнят та дітей молодших класів Київського метрополітену як міського соціального транспорту. З 12.00 до 14.00 сьогоднішнього дня на станції «Лук’янівська» Сирецько-Печерської лінії було роздано близько 2 тис. екземплярів «Веселих правила Метроші».

“Проведення такої акції підтверджує повсякденну турботу адміністрації Київського метрополітену про своїх маленьких пасажирів, які повинні знати правила поведінки у метрополітені. Книжечка добре ілюстрована, вірші написані у жартівливій формі від імені міфічного героя – Метроші, який розповідає дітям як безпечно користуватися метрополітеном”, - зазначили в прес-службі метрополітену.

До віршованих повчальних правил додається карта-схема столичного метро з розміщеними на ній станціями – діючими й запланованими.