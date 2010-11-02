Мінтранс посилить перевірки готовності пасажирського автотранспорту до зими

Міністерство транспорту і зв'язку України посилить перевірки готовності пасажирського автотранспорту до роботи в зимовий період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, з 9 по 27 листопада 2010 року буде реалізовано комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті «Перевізник-зима-2010».

Крім профілактичних заходів – роз'яснювальної роботи, буде проведено спільні позапланові перевірки автомобільних перевізників, водії яких упродовж цього року скоїли серйозні дорожньо-транспортні події або допустили грубі порушення правил дорожнього руху.

Для цього будуть створені спільні робочі групи з числа працівників ДАІ ГУМВС, УМВС і територіальних управлінь Головавтотрансінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, Києві і Севастополі.

Комплексом заходів «Перевізник-зима-2010» передбачена перевірка суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів на підставі виданих ліцензій, характеристики автобусів, використовуваних для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, а також порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів, і т.п.

При перевірках технічного стану автобусів, особливо тих, які експлуатуються в гірській місцевості, увага буде сконцентрована на їх готовності до роботи в зимовий період, справність запасних виходів, укомплектованості засобами пожежогасіння, нормативах пробігу автобусів з початку експлуатації, фактах встановлення додаткових місць для сидіння пасажирів тощо.

Нагадаємо, згідно з рішенням позачергової колегії Міністерства транспорту і зв'язку щодо підвищення безпеки на транспорті, що відбулася 21 жовтня ц.р., Департамент безпеки в області спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація безпеки дорожнього руху» організовує проведення з 15 по 21 листопада 2010 року Тижні безпеки дорожнього руху.