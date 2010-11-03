Плату за з'єднання при дзвінку на мобільний скасують

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) схвалила проект постанови Кабінету міністрів України “Про затвердження Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг” (далі – Правила).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, «проект Правил у новій редакції враховує зміни, які відбулися на ринку телекомунікацій за останні роки», і систематизує основні складові надання і отримання усіх видів телекомунікаційних послуг. Нормативний документ розроблений з метою встановлення єдиних правил надання послуг операторами телекомунікацій і захисту прав споживачів при отриманні таких послуг.

Правилами передбачається, що оператор зобов`язаний безоплатно надавати для ознайомлення споживачу достовірну і повну інформацію щодо переліку послуг, умов їх надання і отримання. Операторів, провайдерів телекомунікацій зобов`язали здійснювати адресне інформування споживачів, зокрема у разі зміни тарифів на послуги. При цьому змінені тарифи можуть надаватися споживачу лише за умови надання останнім згоди.

Крім того, посилена відповідальність третіх осіб, які надають послуги з використанням мереж і засобів телекомунікацій операторів, провайдерів. Провайдери таких послуг зобов`язані до початку надання ними послуг безоплатно інформувати споживача про найменування і тарифи на інформаційні, довідкові, розважальні й інші послуги, а також надавати споживачу можливість погодитися або відмовитися від встановлення з`єднання. У свою чергу, оператори повинні забезпечити інформування споживачів про суми коштів, списаних за послуги третіх осіб.

У новій редакції Правил передбачений ряд змін щодо обліку і тарифікації телекомунікаційних послуг. Для обліку послуг запропоновано використовувати в мережах мобільного і фіксованого зв`язку такі одиниці, як секунди, байти, штуки. Крім того, передбачені механізми здійснення контролю споживачем витрат на телекомунікаційні послуги, в т.ч. визначене право споживача встановлювати граничний ліміт тієї суми, на яку він споживатиме ту або іншу послугу, на отримання інформації про списані кошти з його рахунку тощо. Вартість послуг указується при застосуванні тарифів, які залежать від об`єму – за одну, хвилину, мегабайт, одиницю або сеанс надання послуги, а при застосуванні тарифів, які передбачають необмежене отримання або передачу інформації, – за інтервал часу отримання або передачі інформації.

Також передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій, повинні забезпечувати повернення невикористаних коштів споживачу, зокрема і тому, який одержує послуги знеособлено.

Крім того, під час замовлення, отримання телекомунікаційних послуг, споживач має право на припинення оператором, провайдером надання послуг, які він не замовляв, а саме – розсилки електронних текстових, мультимедійних і голосових повідомлень (спама).

Правилами встановлюється, що оператор, провайдер не має права тарифікувати набір номера, отримання сигналу контролю надсилання виклику, тонового сигналу зайнятості, встановлення з`єднання з іншим абонентом і відбою з`єднання.

На даний час проект Правил направлений на узгодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після отримання зауважень яких він буде допрацьований. Всі учасники ринку телекомунікацій мають можливість висловити свої пропозиції і зауваження для вдосконалення правил.

Довідка УНІАН. Проект Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг був розроблений на виконання вимог Закону України “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік” відповідно до Закону України "Про телекомунікації", інших нормативно-правових актів.