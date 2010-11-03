У Брюселі можуть запустити старі трамваї

Депутат Брюсельської ради Карла ДЕЙОНГЕ пропонує запустити старовинні трамваї в щоденному режимі на звичайні маршрути в бельгійській столиці.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.

Депутат, зокрема, вважає, що старовинні електричні трамваї, які знаходяться зараз у Музеї трамваїв у Брюселі і курсують час від часу по місту у вихідні дні, могли б працювати у звичайному режимі на маршрутах, які проходять туристичним центром міста.

Міська компанія громадського транспорту STIB визнала запропоновану ідею цікавою, проте нагадала, що це зажадає технічних засобів, необхідних для адаптації старих трамваїв до нових стандартів і для підготовки персоналу.