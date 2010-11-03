Гендиректором "Південнозахіддорбуду" призначено Петра Стецюка

Генеральним директором ВАТ "Південнозахіддорбуд" призначений Петро СТЕЦЮК.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

До призначення П. СТЕЦЮК (акціями товариства не володіє) тимчасово виконував обов'язки Генерального директора ВАТ "Південнозахіддорбуд".

Як повідомляв УНІАН, "Південнозахіддорбуд" у 2009 році скоротив чистий збиток на 33,8% або на 24,932 млн. грн. порівняно з 2008 роком, - до 48,852 млн. грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2009 році скоротився на 66,91% або на 329,454 млн. грн. порівняно з 2008 роком - до 162,913 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Південнозахіддорбуд" - підприємство з будівництва і реконструкції автомобільних шляхів, утворене на базі тресту "Вінницяшляхбуд" у 1993 році шляхом перетворення на акціонерне товариство. До складу "Південнозахіддорбуд" входять 5 дорожно-будівельних управлінь, база матеріально-технічного постачання, торговельно-виробниче управління і Іллінецький спецкар'єр з заготівлі кам'яних матеріалів. 75% об'єму будівельних робіт "Південнозахіддорбуд" виконує за підрядом "Укравтодору". 95% акцій "Південнозахіддорбуд" належать підприємствам, які входять в будівельний холдинг - компанію "Золоті ворота" (Київ).