Парламент прийняв за основу законопроект про судноплавство на внутрішніх водах

Верховна Рада прийняла за основу проект закону України "Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України".

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України, відповідне рішення було прийняте 2 листопада.

У законопроекті чітко визначають правовий статус річкового порту, розмежовують права порту у господарській діяльності і державному контролі за безпекою судноплавства, визначено статус акваторії і території річкового порту, закріплюють на законодавчому рівні правовідносини з суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності.

Крім того, новий нормативно-правовий акт регулює діяльність, пов'язану з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, порядок експлуатації внутрішніх водних шляхів, реєстрації суден і права ходу під Державним прапором України, правове положення екіпажа судна, його склад, права і обов'язки капітана (командира) судна.

Необхідність ухвалення закону пояснюють відсутністю сучасної правової бази для вирішення проблемних питань, які виникають у підприємств галузі, судновласників і державних органів.

Нагадаємо, зараз основним документом, який регламентує правовідносини у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, є Статут внутрішнього водного транспорту СРСР, який був розроблений ще у 1955 році, і не суперечить чинному законодавству і ринковим стосункам.