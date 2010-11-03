ПЗЗ призначила нові електропоїзди підвищеного комфорту між Києвом та Коростенем

З метою поліпшення обслуговування пасажирів і забезпечення комфортного пересування приміськими електропоїздами, з 15 листопада почне курсувати електропоїзд підвищеного комфорту №863 сполученням Київ - Коростень, а з 16 листопада - електропоїзд №864 сполученням Коростень - Святошин.

Як повідомила УНІАН прес-служба Південно-західної залізниці (ПЗЗ), ці електропоїзди підвищеного комфорту курсуватимуть щодня.

У зв'язку з цим з15 листопада відміняється маршрут слідування електропоїзда №6631 Київ - Коростень, електропоїзда №6629 Борщагівка тех. - Бородянка, електропоїзда №6636 Бородянка - Борщагівка тех. З 16 листопада відміняється маршрут слідування електропоїзда №6614 Коростень - Борщагівка тех. При цьому з 15 листопада встановлюється маршрут слідування електропоїзда №6636 Тетерів - Борщагівка тех., електропоїзду №6631 Київ - Тетерів з 16 листопада встановлюється маршрут слідування електропоїзда №6614 Тетерів - Борщагівка тех.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважно слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.