Україна пропонує Македонії співпрацю в галузі авіабудування, машинобудування і енергетичній сфері – Азаров

Україна пропонує Македонії співпрацю в галузі авіабудування, машинобудування і енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Македонії Ніколою ГРУЄВСЬКІ.

«Зараз ми освоюємо серійне виробництво досить ефективних літаків лінії Ан, це Ан-148 і Ан-158. Ми б просили македонську сторону розглянути питання співпраці у цій сфері», - сказав Н.АЗАРОВ.

Також він наголосив, що в Україні є висококласні фахівці в галузі енергетики і газовій сфері, необхідність у яких має македонська сторона.

Крім того, для розширення співпраці М.АЗАРОВ вважає за можливе розширення контактів і налагодження нових відносин у сфері машинобудування і в галузі енергетики.