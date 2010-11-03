УЗ розраховує на кредит “Ексімбанку” Кореї на закупівлю потягів “Хюндай”

“Укрзалізниця” розраховує одержати кредит “Ексімбанку” Кореї на закупівлю регіональних потягів “Хюндай”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам на брифінгу генеральний директор “Укрзалізниці” Михайло КОСТЮК.

Він нагадав, що “Укрзалізниця” планує придбати 10 потягів “Хюндай”. “Досягнуті домовленості з “Ексімбанком” Кореї щодо надання коштів на виготовлення 10 потягів регіонального сполучення”, - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, для закупівлі такої кількості потягів необхідно близько 300 млн. євро. “Ми, звичайно, підготували свій авансовий платіж”, - зазначив він.

За словами М.КОСТЮКА, представники “Укрзалізниці” мали можливість побачити цей пересувний состав – це сучасні, з цікавим дизайном, інтер`єром потяги, вони будуть обладнані системами WiFi. Потяги матимуть максимальну швидкість 180 км/год.

«Сподіваюся, кредит буде на рівні міжнародних фінансових установ з відповідною процентною ставкою», - сказав гендиректор відомства.

Він додав, що корейський пересувний состав дешевший за європейський. Крім того, європейські виробники могли запропонувати до проведення Євро-2012 виробництво максимум двох потягів.

Як повідомляв УНІАН, корейська «Хюндай» поставить «Укрзалізниці» 6 швидкісних потягів до Євро-2012. Ще чотири потяги можуть бути куплені до кінця 2012 року.