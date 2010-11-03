Тарифи на залізничні перевезення вантажів необхідно переглядати - Костюк

Генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК вважає, що тарифи на залізничні перевезення вантажів необхідно переглядати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Ми починаємо зараз говорити вже про те, що рівень тарифів на залізничні перевезення вантажів необхідно детально переглядати», - зазначив він.

За словами гендиректора, тарифи «Укрзалізниці» приблизно на 20% нижчі, залежно від вантажу, ніж тарифи сусідніх з Україною країн. «Таким чином, ми сьогодні «пропонуємо» демпінг на майданчику залізничних перевезень "простору 1520" (країни СНД ті ін. із широкою колією – УНІАН). Так не годиться, ми не можемо вносити своїми низькими тарифами, низькою вагонною складовою демпінговий колапс нашим сусідам», - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, те, що тарифи і вагони на 20% нижчі, є неправильним також тому, що низька вартість перешкоджає створенню умов для стимулювання закупівлі свого рухомого складу приватними підприємствами. «Виходить картина, що український вагон, завантажений на території України, потрапивши на територію сусідньої країни, стає дешевшим», - зазначив він. Гендиректор додав, що так бути не повинно, «тому ми проситимемо всіх прислухатися до прохання переглянути тарифи».

Що стосується тарифів на пасажирські перевезення, М.КОСТЮК зазначив, що на сьогодні необхідно максимально утримати рівень цих тарифів, проте на окремі види перевезень можна переглядати.

У той же час, він підкреслив, що без поліпшення сервісу перевезень говорити про підвищення тарифів не можна. «Не поліпшивши умови, ось так огульно говорити про вартість не слід», - сказав М.КОСТЮК.