«Укрзалізниця» планує виготовити на своїх потужностях 6 тис. вантажних вагонів

«Укрзалізниця» наступного року планує виготовити на своїх потужностях – заводах, що є власністю відомства і асоційованих з ним підприємстваї, 6 тисяч вантажних вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

За його словами, такі заходи вживаються у зв`язку з тим, що відомство почало відчувати брак вантажного рухомого складу.

Гендиректор «Укрзалізниці» також зазначив, що для виробництва вагонів ведеться пошук дешевого кредитного ресурсу. Крім того, вже до кінця поточного року відомство планує поповнити парк 22 пасажирськими вагонами.

«Ми сподіваємося до кінця року одержати 22 пасажирські вагони, які вже є і зараз проходять процедуру прийому», – сказав він.

Нагадаємо, за даними М.КОСТЮКА, зараз відомство відчуває дефіцит піввагонів на рівні 15-17 тисяч. Вартість одного піввагона становить близько 540 тис. грн. Тому, за словами гендиректора «Укрзалізниці», готується програма «Український піввагон», яка стане серйозним амбітним проектом і вимагатиме значних вкладень.