Фінансові надходження «Укрзалізниці» за 10 місяців зросли на 10% – до 32 млрд. грн.

За оперативними даними, фінансові надходження «Укрзалізниці» за січень-жовтень 2010 року зросли на 10%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і склали 32 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

За його словами, зарплата в галузі за цей період зросла на 15% – в цілому до 12 млрд. грн., капітальні вкладення склали 3,8 млрд. грн., що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року, податків сплачено 9,2 млрд. грн.

Крім того, повідомив М.КОСТЮК, за попередніми даними, обсяги перевезень вантажів на «Укрзалізниці» за 10 місяців ц.р. зросли на 7%, порівняно із січнем-жовтнем 2009 року.