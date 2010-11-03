Підприємства зв'язку України надали послуг на 35,5 млрд. грн.

Оператори всіх форм власності в січні-вересні 2010 року надали послуг зв`язку на суму 35,5 млрд. грн., що майже на 4% перевищує обсяги послуг, наданих за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв`язку.

Згідно з повідомленням, при цьому близько чверті загального обсягу доходів від послуг зв`язку доводиться на підприємства, які входять в сферу управління Міністерства транспорту і зв`язки України, доходи яких росли в два рази швидше, ніж доходи суб`єктів господарювання недержавного сектора галузі.

У цілому підприємства галузі за січень-вересень 2010 року сплатили податків, зборів і обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів і до Пенсійного фонду на суму 6,5 млрд. грн., з яких 40% сплачено підприємствами галузі зв`язку, управління якими здійснює державу.