Івано-Франківський локомотиворемонтний завод скоротив прибуток на 12%

ВАТ "Івано-Іранківський локомотиворемонтний завод" (Івано-Франківськ) в січні-вересні 2010 року скоротило чистий прибуток на 11,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 169 тис. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що за звітний період завод скоротив чистий дохід на 20% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 24,797 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 20,1% – до 29,696 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" (Івано-Франківськ) займається виготовленням продукції, призначеної для залізничного транспорту, і проводить ремонт і модернізацію дрезин, тепловозів, електровозів та іншої залізничної техніки.