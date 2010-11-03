Янукович відкрив ділянку окружної дороги в Донецьку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ урочисто відкрив ділянку окружної дороги в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, перед відкриттям дороги митрополит Донецький і Маріупольський ІЛАРІОН здійснив обряд освячення дороги.

Перед тим, як розрізати стрічку, В.ЯНУКОВИЧ виступив перед будівельниками дороги, журналістами, місцевими жителями і оголосив, що він вкотре приїхав вклонитися Донецькій землі і розповів про історію цього будівництва.

За його словами, будівництво цієї об`їзної дороги розпочалося в 2006 році після затвердження проекту, в 2007 році розпочалося безпосереднє будівництво, потім була перерва, «пов`язана з економічною і політичною кризою в країні».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що цього року на будівництво державою було виділено понад 200 млн. грн. і велика частина вже профінансована.

Звертаючись до будівельників, він подякував їм за те, що вони сьогодні довіряють владі, і пообіцяв, що до кінця цього року гроші в повній сумі будуть їм перераховані.

В цілому, кажучи про розгорнене в Україні будівництво доріг, Президент зазначив, що цього року по Україні було збудовано понад 800 км доріг, що майже в 10 разів більше торішнього.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що наступний 2011 і 2012 роки «ми присвятимо будівництву доріг до Євро-2012».

«І так крок за кроком ми будуватимемо нашу країну», - сказав Президент, зазначивши, що залишилося збудувати 18 км об`їзної дороги в Донецьку, і будівництво розпочнеться вже в 2011 році. «Дай Бог, щоб так і було і Донбасу спасибі», - сказав він.

Першими дорогою проїхали 15 байкерів у повному спорядженні.