У галузь зв'язку за 9 місяців було інвестовано 3,9 млрд. грн.

За 9 місяців 2010 року операторами всіх форм власності в галузь зв`язку було інвестовано в основний капітал 3,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв`язку з посиланням на результати колегії.

При цьому 98% інвестицій – коштами самих підприємств галузі, і лише 2% - засоби іноземних інвесторів і кредити банків.

Основні інвестиції були направлені на розвиток підприємств недержавного сектора, в державному секторі галузі освоєно 338 млн. грн.

Інвестиційні кошти переважно прямували на підвищення місткості мереж, впровадження ІТ-систем, на розвиток нових сервісів і підготовку до впровадження нових технологій третього покоління, а також на розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет, зокрема, бездротового.

Так, кількість унікальних користувачів мережі Інтернет складала майже 40% від загальної чисельності жителів України, а рівень проникнення широкосмугового доступу до мережі Інтернет досяг 13,6% від загальної кількості сімей в Україні.