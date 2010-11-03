В Україні щороку збільшуватимуться об’єми будівництва доріг – Янукович

В Україні щороку збільшуватимуться об’єми будівництва доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час урочистого відкриття нової ділянки автомобільної дороги державного значення Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

Глава держави привітав жителів Луганщини, усіх, хто брав участь у будівництві, з цією подією.

«Нам вдалося разом з вами, дорогі луганчани, дорогі будівельники, виконати прийняте ще у 2006 році рішення – тут, на цьому місці, збудувати 25-ти кілометрову ділянку дороги, яка дуже важлива для Луганська. Ми свою обіцянку виконали», – сказав Президент, нагадавши, що в ході будівництва дороги було освоєно близько 500 млн. грн.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що у різний час ця дорога будувалася «по-різному». Наприклад, у 2008-2009 роках будівництво фактично було зупинено. Президент зауважив, що держава наразі не повністю розрахувалася з підрядником за виконану з будівництва автодороги роботу. Глава держави запевнив, що до кінця поточного року всі зобов’язання будуть виконані і кошти виплачені. «Я проконтролюю. Ці гроші будуть в обов’язковому порядку виплачені», – наголосив він.

Президент, окрім того, відзначив, що відкриття цієї ділянки автодороги відбувається вже після виборів, щоб люди не сприймали це як «показуху». «Це наша програма, яку ми виконуємо», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я хочу, щоб ми не зупинялися і по Україні в цілому, і по Луганщині з будівництвом автодоріг», – зазначив Президент.

Глава держави звернув увагу, що у 2010 році в Україні побудовано у 10 разів більше кілометрів автодоріг, ніж торік. «Ми плануємо з року в рік збільшувати об’єми будівництва доріг», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про підготовку України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Президент зазначив, що перед нашою державою стоїть багато завдань, зокрема щодо будівництва автодоріг, готелів тощо.

«Ми зобов’язані зустріти Євро-2012 достойно і показати, що наша держава здатна вирішувати складні завдання», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, будівництво автодоріг здійснюватиметься в усіх регіонах країни. «Ми дійдемо до найвіддаленіших куточків України», – запевнив глава держави.