Депутати оскаржили в КС рішення Кабміну стосовно повноважень Мінтрансу

Народні депутати оскаржили в Конституційному Суді України рішення уряду про позбавлення Міністерства транспорту і зв`язку функцій Адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») в частині формування та реалізації тарифної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, 2 листопада до суду надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України “Питання Міністерства транспорту та зв’язку” від 11 липня 2007 року № 893.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2007 року Кабінет міністрів своєю постановою скасував повноваження Міністерства транспорту і зв`язку України щодо виконання ним функцій Адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») в частині формування та реалізації тарифної політики.

Згідно з постановою, відповідні зміни вносяться до Положення про Міністерство транспорту і зв`язку України, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 6 червня 2006 р. N789.

При цьому «Укрзалізниці» надано повноваження - за узгодженням з Мінтрансзв’язку встановлювати тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України. Відповідний підпункт додатково внесено до Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України (затверджено постановою Кабміну 29 лютого 1996 р. N262).

Крім того, документ підтверджує повноваження «Укрзалізниці» щодо формування та реалізації єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті, згідно з постановою Кабміну від 29 лютого 1996 р. N262 "Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України", і діями актів, ухваленими «Укрзалізницею», починаючи з 15 червня 2006 р. із зазначених питань.