Пірати захопили пасажирське судно у водах Танзанії

Пірати захопили пасажирське судно під прапором Коморських островів у територіальних водах Танзанії і вимагають пальне.

"Пірати зажадали від властей Танзанії тільки пальне", - зазначається у повідомленні Коморського рятувального центру, передає РІА «Новости».

За словами глави рятувального центру полковника Мугні ДАХО, морські розбійники захопили 40-метрове судно Aly Zulfecar у вівторок вранці неподалік від танзанійського острова Мафія.

На борту судна перебували 13 танзанійців, 12 коморців і четверо громадян Мадагаскару. Національність піратів не називається, проте передбачається, що це сомалійці, які часто скоюють напади на пасажирські судна і танкери з метою отримання викупу або поповнення запасів пального.