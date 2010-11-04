ЄС обговорить питання посилення безпеки авіапошти

Європейські експерти з виявлення вибухових речовин обговорять 5 листопада необхідність посилення заходів безпеки на вантажному авіатранспорті після виявлення бомб у посилках у Греції і Ємені.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника Єврокомісії Мікеле ЧЕРКОНЕ.

«Ми маємо залишатися активними і пильними на рівні країн-членів і на європейському рівні», - сказав він.

За словами представника Єврокомісії, ЄС зараз активно обговорює ситуацію з колегами зі США, Канади, Австралії та інших країн світу.

М.ЧЕРКОНЕ відзначив, що бельгійське президентство в ЄС і Єврокомісія вирішили організувати зустріч експертів для оцінки «відповіді на загрози».

Він також повідомив, що на сьогодні правила безпеки на європейському рівні застосовуються тільки до посилок, відправлених з країн - членів ЄС. При цьому, додав представник Єврокомісії, поки немає пропозицій про блокування пошти з третіх країн.

Передбачається, що питання безпеки авіапошти буде також обговорене міністрами внутрішніх справ країн - членів ЄС на засіданні 8-9 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Греція у вівторок оголосила дводенну заборону на всі міжнародні поштові відправлення після того, як в Афінах бути виявлено кілька посилок на ім`я ряду посольств і європейських лідерів, що містять вибухові речовини.