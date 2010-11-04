«Луганськтепловоз» відправив замовникам 50 секцій тепловозів

У жовтні холдингова компанія "Луганськтепловоз" відправила замовникам 8 секцій магістрального вантажного тепловоза 2ТЕ116У для російських залізниць і 2 секції вантажного магістрального електровоза 2ЕЛ5 для Одеської дороги. Крім того, вироблені запасні частини для локомотивів, вузли і агрегати, виконані інші роботи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Усього за десять місяців поточного року цехи компанії окрім двох секцій електровозів і поворотного кругу випустили 44 секції тепловоза 2ТЕ-116У для РЗ, 4 секції цього тепловоза - на замовлення Казахстану, і 2 секції тепловоза 2ТЕ116 РОЗУМ - для залізниці Улан-Батора. Підприємство нарощує потужності. Дочірнє підприємство "Трансмашінвест" холдингової компанії "Луганськтепловоз" оголосило про набір токарів, плавильників, заливників і чистильників металу, модельників моделей, які виплавляються.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, яке спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.