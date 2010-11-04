Янукович візьме участь у заходах до 50-річчя київського метро

Завтра, 5 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у заходах з нагоди 50-річчя Київського метрополітену і церемонії відкриття руху у новозбудованій естакаді на Московській площі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, зокрема, о 15.00 відбудеться презентація перспектив розвитку Київського метрополітену і транспортної мережі міста до 2015 року (станція метро "Деміївська").

Акредитовані представники ЗМІ (пул № 1) запрошуються на 14.00.

О 15.30 Президент візьме участь в церемонії відкриття руху по новозбудованій естакаді на Московській площі (Московська площа з боку проспекту 40-річчя Жовтня).

Акредитовані представники ЗМІ (пул № 2) запрошуються на 14.00.

О 16.00 глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 50-ої річниці Київського метрополітену (НДІ "Україна").

Акредитовані представники ЗМІ (пул № 3) запрошуються на 15.00.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18.00 4 листопада за тел.: 255-74-02, 255-70-53.