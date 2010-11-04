«Укрзалізниця» створює корпоративну іпотеку

"Укрзалізниця" працює над створенням повноцінної корпоративної іпотеки. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на гендиректора відомства Михайла КОСТЮКА.

За його словами, одним з пріоритетів розвитку залізничної галузі є соціальний захист працівників. Одним з прикладів цього є робота на залізницях України з забезпечення працівників житлом, яка проводиться сьогодні. "Ми працюємо над створенням повноцінної корпоративної іпотеки. Залізничник сам має бути учасником цієї програми. Галузь повинна надавати стартовий ресурс, а залізничник - отримати кредит і брати участь в будівництві ", - зазначив він.

За його словами, у 2010 р. заплановано надати залізничникам 242 квартири, з яких: за рахунок будівництва - 46 квартир, реконструкції - 71, придбання - 77, надання позик на придбання квартир - 24 і надання позик на індивідуальне будівництво.

Зокрема, напередодні професійного свята (4 листопада - УНІАН) одеські залізничники отримали 32 квартири. У кінці жовтня було надано 16 квартир для працівників Львівської залізниці. М. КОСТЮК повідомив, що починаючи з 2011 року, заплановано на кожній з 6 залізниць давати працівникам по 100 квартир.

Генеральний директор Укрзалізниці наголосив на необхідності підняття рівня оплати праці залізничників. "Ми розуміємо, що сьогодні, наприкла, машиніст не отримує належного рівня заробітної плати відповідно до навантаження, яке на нього лягає, і цю ситуацію необхідно міняти", - підкреслив він.

За його словами, крім того, на залізницях України триває здійснення заходів з поліпшення санітарно-побутових умов лінійних працівників. На сьогодні відремонтовано 54 об'єкти і створені в них належні санітарно-побутові умови для працівників господарства колії, ще на 26 об'єктах ведуться будівельні роботи.