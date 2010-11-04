Збиток «Астеліту» знизився майже на 40%

Збиток оператора мобільного зв'язку "Астеліту" (ТМlife :)) у 3 кварталі 2010 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 37,9%, і склав 26,4 млн.дол. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У третьому кварталі 2010 року, в умовах високої конкуренції на ринку,life :) сфокусувався на оновленій стратегії, націленій на зростання прибутковості, закрив неприбутковий напрям з термінації міжнародного трафіку і більше сконцентрувався на абонентах, які генерують вищий ARPU, ніж на збільшенні частки ринку у числі абонентів.

За третій кварталlife :) отримав 84,9 млн.дол. доходу, що склало 8,9% зниження порівняно з третім кварталом 2009 року, в основному від закриття неприбуткового напряму з термінації міжнародного трафіку і зниження ставок взаєморозрахунку. У гривневому еквіваленті прибутки в третьому кварталі зменшилися на 8.2% на річній основі.

Завдяки стратегії фінансового оздоровлення і ініціативам з ефективного контролю витрат life :) в третьому кварталі 2010 року потроїв показник EBITDA порівняно з минулим роком. Оператор збільшив маржу EBITDA до 25,3%, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник склав 7,9%. Основними чинниками, що зумовили зростання, стали реструктуризація тарифів для зменшення витрат на інтерконнект і скорочення витрат компанії.

Що стосується операційних показників, база зареєстрованих і активних (ті, хто за останні три місяці здійснив операцію, яка принесла дохід компанії) абонентів протягом 3 кварталу знизилася в результаті зміни методології підрахунку активних абонентів і склала 9,8 млн. зареєстрованих абонентів (зниження на 2 млн.) і 6,3 мільйона активних абонентів (зниження на 1,5 млн.).

Квартальний показник ARPU (щомісячного доходу з абонента) у активних абонентах збільшився на 13,2% (склав 4,3 дол.), порівняно з аналогічним періодом минулого року, переважно завдяки зниженню кількості активних абонентів і зміні методології підрахунку активної абонентської бази.

Капітальні витрати компанії у 3 кварталі 2010 року склали 5 млн.дол., що у понад 6 разів нижче, ніж у 3 кварталі 2009 року (31,6 млн.дол.).

Довідка УНІАН. На третій квартал 2010 року life :) обслуговує 9,8 мільйона абонентів. Сьогодні мережа life :) охоплює територію, на якій проживає 96% населення країни. Оператор надає роумінг у 172 країнах світу завдяки 468 партнерам. Оператор першим на ринку впровадив технологію EDGE, яка забезпечує абонентам швидкісну передачу даних. Сьогодні цю технологію підтримує 100% мережі оператора.

У 185 містах країни працюють 488 центрів обслуговування абонентів і ексклюзивних магазинів life :). Окрім цього, абоненти можуть замовити послуги life :) у 34 600 торговельних точках.