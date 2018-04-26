Одеська залізниця відзначила подвійне свято – професійне та своє 145-річчя

Одеські залізничники сьогодні відзначили подвійне свято - професійне і 145-річчя відкриття руху на магістралі.

В урочистостях, які проходили в Національному академічному театрі опери та балету, взяли участь міністр транспорту і зв’язку України Костянтин Єфименко, генеральний директор Укрзалізниці Михайло Костюк, начальник Одеської залізниці Ілля Левицький, керівництво Донецької, Львівської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської залізниць, начальники портів, голови Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Черкаської обласних державних адміністрацій, та інші почесні гості.

Як зазначив К.Єфименко, сьогоднішнє свято ознаменовано «відкриттям залізничного руху через Дарницький залізничний вокзал, капітально відремонтованими 800 кілометрами шляхів, вагомими здобутками у нарощуванні обсягів вантажоперевезень, за що кращі з кращих удостоєні урядових нагород та відзнак Мінтрансзв’язку і Укрзалізниці».

Щодо подальших планів, то, за словами М.Костюка, зараз успішно триває модернізація рухомого складу, будівництво «оксамитового шляху, зокрема, укладено вже понад 600 км безстикової колії, готуємось також до запровадження швидкісного руху й підвищення пропускної спроможності на головних магістралях країни. Зростають обсяги фінансових надходжень за роботи і послуги, освоєно обсягів, зокрема, майже на 20 відсотків більше, ніж торік. Нарощуються також обсяги корпоративного житла – до ювілейних дат вручено працівникам залізниці до 30 ордерів на квартири, в тому числі передано документи на житло 32 сім’ям залізничникам Одеської магістралі».

Керівник Укрзалізниці також зазначив, що спеціалістами галузі «ініційовано й розроблено проект створення Корпоративного недержавного пенсійного фонду, постанову про затвердження якого, сподіваємося, буде ухвалено урядом протягом найближчих тижнів».

М.Костюк додав, що «трудовими колективами Укрзалізниці освоєно 2 млрд. 250 млн. грн. в ході реалізації програми швидкісного руху на залізничних магістралях в рамках підготовки до Євро-2012. Зараз ведемо динамічний пошук сучасного рухомого складу, що має кардинально змінити обличчя залізниці».

На зустрічі з журналістами глава Укрзалізниці уточнив, що головним орієнтиром залізничників до Євро-2012 буде «максимальна концентрація зусиль для організації транснаціонального пасажирського коридору Львів-Київ з розгалуженнями до Харкова, Донецька і Дніпропетровська. В тому числі передбачається здійснити повну модернізацію 800 км залізничних шляхів, виконати інші ремонтні роботи на 2 тис. км магістралей, а також спорудити шляхопроводи на швидкісному напрямку - для розв’язки на різних рівнях замість теперішніх переїздів. Будемо також реалізувати програму «Український вантажний вагон», програму модернізації тяги та електрифікації дільниці «Полтава-Красноград».

Серед основних пріоритетів діяльності Одеської залізниці І.Левицький зазначив «питання ресурсо- та енергозбереження. Упродовж останніх трьох років за рахунок реалізації програми енергозбереження підрозділами залізниці отримано економічний ефект - 293,7 млн. грн. Майже у 2 рази – з 10 до 18 пар вантажних поїздів на добу - підвищено пропускну здатність ділянки магістралі Бурти – Користівка – Знам’янка – Долинська – Миколаїв – Херсон. Збудовано й здано в експлуатацію низку об’єктів виробничого призначення, в тому числі колісний цех локомотивного депо Котовськ, відділення мийки колісних пар і буксових вузлів з автоматизованим комплексом в моторовагонному депо Одеса-Застава-1, капітально відремонтовано колії та переїзди, модернізували прилади електрозабезпечення, сигналізації та зв’язку на ділянці Одеса-Ізмаїл тощо».

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо перспектив запровадження швидкісного пасажирського руху на залізничній лінії Київ-Одеса, гендиректор Укрзалізниці наголосив, що організація швидкісного руху на цьому відрізку «є теж одним із першочергових пріоритетів керівництва галузі, однак до 2012 року маємо намір працювати над створенням умов для підвищення швидкості класичних потягів».

Певні корективи щодо стратегії галузі із запровадження швидкісного руху на «одеському» напрямку, який сягає 600 км, зауважив М.Костюк, «внесло введення в експлуатацію швидкісної автомобільної магістралі. Однак сподіваємося, що у разі закупівлі найближчим часом 10 швидкісних корейських поїздів, 8-10 з них пустимо з Києва на Одесу».

За словами гендиректора Укрзалізниці, зараз спеціалісти галузі розробляють нові підходи щодо тарифної політики, передусім йдеться мова про надто повільні темпи окупності вагонів, незалежно від форми власності. Навряд чи можна вважати задовільним, на думку М.Костюка, «нинішній 23-річний термін окупності вагона. На такій базі не можна успішно вести транспортний бізнес. Невдовзі плануємо запропонувати, на основі грунтовних розрахунків спеціалістів, комплексний пакет змін для затвердження урядом економічно збалансованих тарифів – передусім на вантажні перевезення».

У поточному році, підсумував М.Костюк, «трудові колективи Укрзалізниці працюють з 7-відсотковим приростом обсягів вантажних перевезень, порівняно з аналогічним минулорічним періодом. Маємо також 10 відсотків приросту обсягу фінансових надходжень за роботи і послуги. Водночас доводиться констатувати 15-відсоткове збільшення видатків на заробітну плату працівникам, а також виконання робіт з модернізації колій, капітального ремонту і завершення будівництвом раніше розпочатих 12 об’єктів».

Учасники святкування 145-річчя Одеської залізниці мали змогу переглянути й оцінити роботи фотоаматорів, експоновані на розгорнутій у фойє театру конкурсній виставці «Залізничні мандрівки». Протягом місяця їх надсилали понад тисяча працівників галузі та члени їхніх родин.

Михайло Аксанюк (УНІАН)