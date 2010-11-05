На Кубі розбився пасажирський літак. Загинули 68 чоловік

На Кубі розбився пасажирський літак компанії Aerocaribbean.

Як повідомляє «Газета.ру», серед 28 іноземців, які знаходилися на борту літака, були громадяни Аргентини, Венесуели, Нідерландів, Японії, Австрії, Іспанії, Італії і Франції.

Усього в літаку, що слідував за маршрутом Сантьяго-де-Куба, - Гавана, було 68 чоловік, з них сім членів екіпажу. За попередніми даними, всі вони загинули.