Янукович сьогодні візьме участь у святкуванні 50-річчя Київського метро

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь у заходах з нагоди 50-річчя Київського метрополітену та церемонії відкриття руху по новозбудованій естакаді Московської площі Києва.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, о 15.00 відбудеться презентація перспектив розвитку Київського метрополітену і транспортної мережі міста до 2015 року (станція метро «Деміївська»).

О 15.30 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття руху по новозбудованій естакаді Московської площі (Московська площа, з боку проспекту 40-річчя Жовтня).

О 16.00 глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 50-ї річниці Київського метрополітену (Палац «Україна»).