Янукович сьогодні візьме участь у святкуванні 50-річчя Київського метро
10:31, 05 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь у заходах з нагоди 50-річчя Київського метрополітену та церемонії відкриття руху по новозбудованій естакаді Московської площі Києва.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, о 15.00 відбудеться презентація перспектив розвитку Київського метрополітену і транспортної мережі міста до 2015 року (станція метро «Деміївська»).
О 15.30 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття руху по новозбудованій естакаді Московської площі (Московська площа, з боку проспекту 40-річчя Жовтня).
О 16.00 глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 50-ї річниці Київського метрополітену (Палац «Україна»).
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