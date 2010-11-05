Акціонери "Югозападдорстроя" ліквідовували філію в Черкаській області

На загальних зборах акціонери "Югозападдорстроя" ліквідовували свою філію в Черкаській області.

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, ліквідована Смілянська філія ВАТ "Югозападдорстрой" (м. Сміла Черкаська область).

Причиною припинення діяльності (ліквідації) філії є те, що її функціонування стало для товариства недоцільним і неефективним.

Довідка УНІАН. ВАТ "Югозападдорстрой" - підприємство з будівництва і реконструкції автомобільних шляхів, утворене на базі тресту "Вінницяшляхбуд" в 1993 році шляхом реорганізації в акціонерне товариства.