Акціонери "Югозападдорстроя" ліквідовували філію в Черкаській області
11:18, 05 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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На загальних зборах акціонери "Югозападдорстроя" ліквідовували свою філію в Черкаській області.
Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Згідно з повідомленням, ліквідована Смілянська філія ВАТ "Югозападдорстрой" (м. Сміла Черкаська область).
Причиною припинення діяльності (ліквідації) філії є те, що її функціонування стало для товариства недоцільним і неефективним.
Довідка УНІАН. ВАТ "Югозападдорстрой" - підприємство з будівництва і реконструкції автомобільних шляхів, утворене на базі тресту "Вінницяшляхбуд" в 1993 році шляхом реорганізації в акціонерне товариства.
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