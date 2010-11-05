45 залізничників одержали нагороди з нагоди професійного свята

У день професійного свята, 4 листопада, 45 залізничників одержали нагороди. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», державні, відомчі нагороди були вручені під час урочистостей, що проходили в Управлінні Одеської залізниці і в Національному Академічному театрі опери і балету в м. Одеса.

За вагомий особистий внесок в забезпечення розвитку залізничної галузі, багаторічну добросовісну працю, високий професіоналізм 33 працівники галузі одержали Почесні грамоти Кабінету Міністрів України.

Відзнаки Міністерства транспорту і зв`язку України - нагрудні знаки "Почесний працівник транспорту України" за високу професійну майстерність, творчу ініціативу в роботі, забезпечення потреб населення і економіки держави в перевезеннях вантажів і пасажирів одержали 3 працівники залізничної галузі.

Також були вручені ряд відомчих нагород. Зокрема, 8 працівникам вручений знак "Почесний залізничник", 3 працівника нагороджені знаком "Залізнична Слава" II і III ступенів.

Крім того, 6 працівників галузі, згідно з рішенням комісії Міжнародної громадської організації "Фонд імені Георгія Миколайовича Кирпи" і Української Православної Церкви, нагороджені Орденом "За віру і службу" II ступеня.

Нагадаємо, що в урочистостях з нагоди Дня залізничника і 145-річчя Одеської залізниці взяли участь Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Єфименко, генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту (“Укрзалізниця”) Михайло КОСТЮК, начальник Одеської залізниці Ілля ЛЕВИЦЬКИЙ, керівництво Донецької, Львівської, Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць, начальники портів, голови Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської і Черкаської обласних державних адміністрацій та інші почесні гості.