«Укрзалізниця» в листопаді розраховує затвердити корпоративну програму недержавного ПФ

«Укрзалізниця» в листопаді цього року розраховує затвердити корпоративну програму недержавного пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК вчора, в Одесі, в ході святкування Дня залізничника і 145-річчя Одеської залізниці.

За його словами, фахівці галузі «ініціювали й розробили проект створення Корпоративного недержавного пенсійного фонду, постанова про затвердження якого, сподіваюся, буде затверджена урядом впродовж найближчих днів».

За даними М.КОСТЮКА, на найближчій Раді відомства планується розглянути це питання. «Залізничники, напевно, почали одними з перших, серйозно попрацювали і вже підійшли до рішення - це недержавне пенсійне страхування. На найближчу Раду («Укрзалізниці» - УНІАН), яка відбудеться до 15 листопада, ми виносимо повний проект - я думаю, він буде після цього опублікований - про організацію такої корпоративної програми недержавного пенсійного фонду. Цю програму ми робимо під егідою профспілок, для того, щоб усе це було відкрито, прозоро. Профспілки активно включилися в роботу, попрацювали над програмою», - зазначив він.

За словами керівника відомства, ще одним важливим питанням є перегляд заробітної плати залізничників. «Ми чудово розуміємо, що сьогодні машиніст не отримує той рівень заробітної плати, залежно від того емоційного навантаження, яке він несе. Ми пообіцяли профспілкам вивчити це питання детальніше й говорити про підвищення оплати праці», - сказав він.

За словами М.КОСТЮКА, відомство повинне працювати над забезпеченням «Укрзалізниці» молодими кадрами та фахівцями. «Програма «Молодий фахівець» для залізниць України полягатиме в тому, що ми максимально організовуватимемо сприяння і часткове фінансування навчання дітей залізничників. І ця програма також дасть відповідне покращення соціального статусу залізничників», - зазначив він.