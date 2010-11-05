ПЗЗ встановила додаткове курсування вантажного вагону на напрямку Київ-Луганськ
12:55, 05 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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Для забезпечення потреб у перевезенні багажу й вантажобагажу в напрямку станції Луганськ Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) встановила додаткове курсування багажного вагону сполученням Київ-Луганськ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, цей вагон курсує у складі поїзда № 134/133 сполученням Львів-Луганськ, який відправляється з Києва по п`ятницях, а повертається з Луганська по суботах із прибуттям до Києва у неділю.
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