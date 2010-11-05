ПЗЗ встановила додаткове курсування вантажного вагону на напрямку Київ-Луганськ

Для забезпечення потреб у перевезенні багажу й вантажобагажу в напрямку станції Луганськ Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) встановила додаткове курсування багажного вагону сполученням Київ-Луганськ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, цей вагон курсує у складі поїзда № 134/133 сполученням Львів-Луганськ, який відправляється з Києва по п`ятницях, а повертається з Луганська по суботах із прибуттям до Києва у неділю.