Загальна сума вкладень залізниць у підготовку до Євро-2012 перевищила 2 млрд. грн.

Трудовими колективами "Укрзалізниці" освоєно 2 млрд. 250 млн. грн. у ході реалізації програми швидкісного руху на залізничних магістралях у рамках підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК вчора в Одесі у ході святкування Дня залізничника і 145-річчя Одеської залізниці.

М.КОСТЮК додав, що зараз «ведеться динамічний пошук сучасного рухомого складу, який повинен кардинально змінити обличчя залізниць».

На зустрічі з журналістами керівник «Укрзалізниці» уточнив, що головним орієнтиром залізничників до Євро-2012 буде «максимальна концентрація зусиль для організації транснаціонального пасажирського коридору Львів-Київ з розгалуженнями до Харкова, Донецька і Дніпропетровська». Зокрема передбачається здійснити повну модернізацію 800 км залізничних колій, виконати інші ремонтні роботи на 2 тис. км магістралей, а також спорудити шляхопроводи на швидкісному напрямі - для розв`язки на різних рівнях замість нинішніх переїздів. «Будемо також реалізувати програму «Український вантажний вагон», програму модернізації тяги і електрифікації ділянки "Полтава-Красноград», - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, в основному кошти вкладаються в інфраструктуру, тому що всі роботи пов`язані з ремонтом інфраструктури. При цьому всі роботи виконуються силами підприємств "УЗ".

Зокрема, з початку року відомство освоїло більш як 100 млн. грн. на облаштування об`єктів залізничної інфраструктури у пасажирському русі: зроблено 130 пасажирських платформ, відремонтовано 190 залізничних вокзалів. Крім того, проведена повна модернізація 530 км колії, іншими видами ремонту охоплено ще 2230 км. Вартість цих робіт становила 3 млрд. грн.

«До упровадження швидкісного руху готуємося серйозно. Йде підготовка інфраструктури, продовжуємо займатися розділенням пасажирського і вантажного руху на так званому головному транспортному коридорі. У нас в плані організаційної роботи все вийшло: побудовані графіки руху вантажних і пасажирських поїздів, ми добилися того, що на цьому напрямі ми не втрачаємо вантажні потоки», - сказав гендиректор відомства. За його словами, транзитні поїзди поїдуть маршрутом на Рівне, а пасажирські - із західного кордону на Тернопіль, звідти до Києва, потім на Полтаву, звідки - розгалуження до Харкова, Донецька і Дніпропетровська.

«Ми поставили завдання, що не втрачаємо на цій ділянці вантажні потоки, і формуємо на існуючій інфраструктурі реальну ділянку для прискореного руху пасажирських поїздів. Для цього, звичайно, потрібен рухомий склад», - зазначив М.КОСТЮК.