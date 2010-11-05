Білорусь ввела до 31 грудня 2012 року ліцензування поставок шин в Україну

Уряд Білорусі своєю постановою №1607 від 1 листопада 2010 року ввів ліцензування поставок шин в Україну.

Відповідну постанову оприлюднено на офіційному сайті Ради міністрів Білорусі.

Зокрема, в 2010 році обсяг поставок нових пневматичних гумових шин із Білорусі в Україну не повинен перевищити 450 тис. штук, у 2011 році – 575 тис. штук, у 2012 році – 650 тис. штук.

Поставки шин в Україну здійснюватимуться на підставі ліцензій, виданих Міністерством торгівлі Білорусі за узгодженням із концерном "Белнефтехим".

Як пояснюється в постанові білоруського уряду, рішення про введення ліцензування поставок шин в Україну ухвалено з метою реалізації угоди між урядом Білорусі та Кабінетом міністрів України про умови поставок в Україну нових пневматичних гумових шин для легкових автомобілів від 30 вересня 2010 року.

Угоду було підписано в Мінську першим заступником прем`єр-міністра Білорусі Володимиром СЕМАШКОМ і першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ за підсумками засідання комісії з торгово-економічної співпраці двох країн.

Угода гарантує обсяг поставок білоруських шин в Україну за цінами не нижче встановлюваних при реалізації на внутрішньому ринку Білорусі. Таким чином, документ сприяє збереженню поставок білоруських шин на український ринок.

Раніше між Білоруссю та Україною вже діяла аналогічна угода на період до 31 грудня 2009 року.