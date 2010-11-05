«Укрзалізниця» з початку року відремонтувала понад 3,5 тис. пасажирських вагонів

«Укрзалізниця» з початку цього року відремонтувала понад 3,5 тис. пасажирських вагонів, що майже на 50 вагонів більше минулорічного показника. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК вчора в Одесі в ході святкування Дня залізничника й 145-річчя Одеської залізниці.

«На жаль, ми цього року не встигли придбати нові пасажирські вагони, але у нас відбулися торги, й ми сподіваємося до кінця року отримати 22 нових вагони, які вже фактично завершені, йде процедура їх приймання», - сказав він.

За його словами, з початку року, проведено серйозні роботи в колійному господарстві, на що витрачено близько 3 млрд. грн. Зокрема, проведена повна модернізація 530 км колії, іншими видами ремонту охоплено ще 2230 км. Цього року електрифіковано 675 км колій на ПЗ і на ПЗЗ, на що направлено близько 70 млн. грн.

Довідка УНІАН. Із 2000 р. довжина головних колій на залізобетонних шпалах збільшилася на 4 650 км і на сьогодні становить 24 160 км, або 82% від розгорненої довжини проти 64,4% у 2000 році, а на таких залізницях, як Південна, Південно-Західна і Придніпровська, цей показник становить 90%. Довжина безстикових колій збільшилася на 3 400 км і становить 71% від розгорненої довжини, а на Південній і Південно-Західній залізницях - більше 90%. Крім того, введено пасажирські поїзди з швидкостями 140 км/год., і на сьогодні така швидкість діє на 1 270 км колій. Підвищено швидкість руху пасажирських поїздів на 6 240 км колій.