На Херсонському машзаводі створять холдинг з виробництва і продажу сільгосптехніки

На базі Херсонського машинобудівного заводу (ХМЗ), після його передачі в державну власність, планується створити торговий-виробничий холдинг з державною часткою в 50%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Микола КОСТЯК.

За його словами, на підприємстві збережеться виробництво існуючої номенклатури сільськогосподарської техніки (комбайнів "Славутич" і "Скіф"), а також в майбутньому буде організована збірка сільгосптехніки з тих імпортних комплектуючих.

Крім того, планується що холдинг здійснюватиме імпорт комбайнів для всіх покупців на території України.

М.КОСТЯК також відзначив, що державна частка в холдингу забезпечить не тільки контроль за виробництвом на ХМЗ, але і дозволить, за допомогою різних механізмів компенсації здешевити вартість нинішньої продукції заводу для кінцевих покупців на 30%.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 листопада прийняла в цілому Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".