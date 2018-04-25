Уболівальників до Євро-2012 в Україні чекають «прискорені» потяги

Україна наближається до події, підготовка до якої торкнулася багатьох вітчизняних галузей економіки — Євро-2012. Для транспортної галузі подія є надзвичайно важливою не тільки тому, що на неї ляже колосальне навантаження з перевезення уболівальників, туристів, але і тому, що якість підготовки до цієї події буде стимулом для розвитку транспорту на багато років вперед. Нові якісні дороги, сучасні авіатермінали, оновлені вокзали, інфраструктура — це все збережеться після часу «Ч» і залишиться для нас.

Що стосується залізничної галузі, то для неї головною є не просто підготовка до перевезень, а перехід на новий, якісніший рівень надання послуг. За словами генерального директора “Укрзалізниці” Михайла Костюка, найсерйозніше відомство готується до організації прискореного руху потягів між містами, що приймають чемпіонат, адже в цій справі потрібна мобільність.

«До впровадження швидкісного руху готуємося серйозно. Проводиться підготовка інфраструктури, продовжуємо займатися розділенням пасажирського і вантажного руху на так званому головному транспортному коридорі. У нас в плані організаційної роботи все вийшло: побудовані графіки руху вантажних і пасажирських потягів, ми домоглися того, що на цьому напрямі ми не втрачаємо вантажні потоки», - говорить М.Костюк. За його словами, транзитні потяги поїдуть маршрутом на Рівне, а пасажирські — із західного кордону на Тернопіль, звідти до Києва, потім Полтаву, звідти — розгалуження до Харкова, Донецька і Дніпропетровська.

«Ми поставили завдання не втрачати на цій ділянці вантажні потоки і формувати на існуючій інфраструктурі реальну ділянку для прискореного руху пасажирських потягів. Для цього, звичайно, потрібен рухомий склад», - відзначає М.Костюк.

Рухомий склад буде як вітчизняним, так і іноземного виробництва.

Іноземний постачальник

Цього тижня стало відомо, що проведено практично завершальний етап переговорів, і за сприяння уряду до чемпіонату Європи-2012 року з футболу передбачається постачання “Укрзалізниці” шести потягів компанією «Хюндай Корпорейшн». Ще чотири потяги можуть бути куплені до кінця 2012 року.

Зараз українська сторона чекає певного покращення умов кредиту, який надає Корея на закупівлю, і очікується, що контракт між «Укрзалізницею» і «Хюндай Корпорейшн» буде підписано на початку грудня поточного року.

Як з`ясувалося, “Укрзалізниці” довелося вдатися до такої процедури вибору постачальника даних міжрегіональних потягів, оскільки потяги європейських компаній, які відгукнулися на участь в тендері адміністрації залізниці, не тільки обійшлися б дорожче, але і не були б виготовлені в строк. Відгукнулися два європейські виробники — чеська Skoda і польська Pesa. Проте і той, і інший виробник могли до Євро-2012 поставити лише 2 потяги, що не влаштувало “Укрзалізницю”.

Як пояснив М.Костюк, при підготовці до Євро-2012 стоїть головне завдання — організація швидкісних перевезень між містами-мільйонниками і столицею України. «Це відстані 550-600 км., до Донецька — 700 км. Нам бажано такі відстані покрити сучасним видом руху — денними швидкісними потягами. Ми оголосили відкритий тендер, в якому, як сподівалися, візьме участь багато виробників, у т.ч., і європейські. На відкритий тендер, на жаль, прийшли тільки дві компанії — чеська і польська, які запропонували нам до Євро-2012 дві одиниці рухомого складу. Нам же треба не менше десяти на першому етапі», - каже він.

Крім того, за словами М.Костюка, “Укрзалізниця” потребує зв`язаного фінансування — простіше кажучи, кредити на закупівлю цих потягів до Євро-2012. «Таким чином, були проведені серйозні переговори за сприяння уряду, і нам запропонували зв`язаний кредит або кредитування експортно-імпортного агентства (Ексімбанк Кореї) на виготовлення таких потягів виробництва Хюндай», - відзначив гендиректор “Укрзалізниці”. Кошти, необхідні для закупівлі, — 304 млн. євро.

За словами М.Костюка, представники “Укрзалізниці” мали можливість побачити даний пересувний склад «Хюндай» – це сучасні, з цікавим дизайном, інтер`єром потяги, вони будуть обладнані системами WiFi. Потяги матимуть максимальну швидкість 180 км/г. «Потяги цього класу курсують зі швидкістю більше 200 км/г, але ми свідомо на сьогодні замовили потяги зі швидкістю 180 км/г, оскільки використовуватимемо їх на маршрутах існуючої інфраструктури», - розповідає М.Костюк.

Що ж до європейських Pesa і Skoda, то про можливість вибору Pesa йшлося давно, і польська компанія цілком могла би стати постачальником до Євро-2012, коли б не можливість виготовити в строк лише два потяги. Більш того, з Pesa “Укрзалізниця” вже давно співпрацює, купуючи їхні рейкові автобуси. Що стосується Skoda, то ця компанія запропонувала для ПЗ дворівневий пересувний склад, який сьогодні в Європі працює на коротких, до 100 км., відстанях. Проте для нас такі машини — велике нововведення, а тому, швидше за все, - неблизька перспектива.

Як відзначає М.Костюк, відомство розробило свої технічні вимоги для збільшення плеча пробігу таких потягів. «Я думаю, що ми використовуватимемо. Є бажання спробувати в умовах України дворівневий пересувний склад, оскільки можна сформувати відповідну культуру пасажира. Але потрібно відчути — наскільки комфортно, наскільки ефективно обслуговування цих потягів. Але для перспективи потрібно, тому що дійсно місткість дворівневого потягу викликає інтерес», - відзначає керівник відомства.

Вітчизняний виробник

До перевезень на Євро-2012, звичайно ж, залучатимуть і нові потяги вітчизняного виробництва. Вони використовуватимуться на мобільних маршрутах для перевезення уболівальників на Євро-2012 локально від міста до міста або із західного кордону до Львова.

Поки що відгукнувся тільки Крюківський вагоноремонтний завод, проте «Укрзалізниця» розраховує і на «Луганськтепловоз».

«Ми поставили завдання українському виробникові. Крюківський завод узявся, і два потяги, я сподіваюся, будуть виготовлені і передані нам до Євро-2012. Це буде звичайний класичний рухомий склад, який ми сьогодні бачимо на залізницях України, з тягою електровоза, з покращеною комфортністю, і покращеними рішеннями дизайну. Також ми аналогічне завдання поставили перед «Луганськтепловозом», на жаль, поки що немає зворотної реакції, оскільки завод знаходиться в такому «перманентно непевному» стані. Але я думаю, що вони справляться з цією проблемою, і все-таки дизель-поїзди покращеної комфортності ми одержимо», - говорить М.Костюк.

За його словами, загальна сума вкладень залізниць в підготовку до Євро-2012 склала 2,562 млрд. грн. В основному, кошти вкладаються в інфраструктуру, тому що всі роботи пов`язані з ремонтом інфраструктури. При цьому всі роботи виконуються силами підприємств УЗ.

Зокрема, з початку року відомство освоїло більше 100 млн. грн. на облаштування об`єктів залізничної інфраструктури в пасажирському русі: зроблено 130 пас платформ, відремонтовано 190 залізничних вокзалів. Крім того, проведена повна модернізація 530 км. колії, іншими видами ремонту охоплено ще 2230 км. Вартість цих робіт склала 3 млрд. грн.

Єва Клименко, УНІАН