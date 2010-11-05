У Києві відкрито рух по естакаді на Московській площі

Сьогодні в Києві введено в експлуатацію естакаду в складі автомобільної розв`язки на Московській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, із запуском естакади відкрито наскрізний рух на Московській площі.

На урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію естакади були присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр ПОПОВ.

Введення в експлуатацію розв`язки з естакадою збільшить пропускну спроможність Московської площі з 9 до 12 тис. автомобілів на годину й покращить екологічний стан у районі розв`язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району Києва і прилеглих районів, так і для транзитного транспорту. Естакада довжиною 432 метри забезпечить наскрізний трисмуговий рух автомобілів у кожному напрямку.

Вартість реконструкції Московської площі становить 353,4 млн. грн., із яких вартість будівництва естакади – 180 млн. грн. Проект фінансується з міського (95,4 млн. грн.) і державного (258 млн. грн.) бюджетів.

За словами голови наглядової ради ПАТ «Мостобуд» Володимира ПРОДИВУСА, на сьогодні компанія освоїла на будівництві естакади 140 млн. грн.

Він зазначив, що з моменту відновлення бюджетного фінансування, в травні 2010 року, «Мостобуд» задіяв на будівництві естакади близько 440 осіб із шести мостозагонів.

«Безпосередньо прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ було поставлено завдання здати в експлуатацію автомобільну розв`язку на Московській площі до кінця нинішнього року. Не порушуючи технологію і якість будівництва, «Мостобуд» виконує це завдання в строк. При стабільному фінансуванні мостобудівці завершать роботи до 15 грудня. Такий термін обумовлено часом, необхідним для виготовлення складних металоконструкцій підприємствами-постачальниками», – сказав В.ПРОДИВУС.

Зазначимо, навесні 2009 року фінансування об`єкту було зупинено.

Також В.ПРОДИВУС уточнив, що компанія завершує обладнання з`їздів із естакади, розв`язок, п`яти пішохідних переходів, місць стоянки автотранспорту, під`їзду до «Макдональдсу» і впорядкування території.

«Введення розв`язки в експлуатацію в 1,5 раза збільшить її пропускну спроможність і покращить екологічну ситуацію в околицях. Крім того, жителі Голосіївського і прилеглих районів столиці, а також водії транзитних автомобілів без затримок перетинатимуть цей проблемний транспортний вузол», – сказав він.

За словами голови наглядової ради «Мостобуду», на сьогодні будівельні роботи з реконструкції Московської площі виконано на 85%. При цьому В.ПРОДИВУС додав, що гарантія побудованих компанією об`єктів, при відповідній експлуатації та обслуговуванні, становить 100 років.

Нагадаємо, роботи з реконструкції транспортної розв`язки на Московській площі було розпочато в 2006 році згідно з розпорядженням КМДА. У 2006-2008 рр. було виконано перекладання комплексно-інженерних мереж. У зв`язку з неритмічним фінансуванням у 2008-2009 роках роботи із реконструкції було призупинено й відновлено в травні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, через транспортний вузол на Московській площі щодоби проїжджає близько 120 тис. автомобілів. Тут перетинаються магістралі з інтенсивним рухом – проспект 40-річчя Жовтня і бульвар Дружби Народів, Чернігівський і Одеський напрямки. Також через Московську площу проходить мале транспортне кільце столиці.

У 2006 році було заявлено про плани завершити будівництво розв`язки в 2008 році, але терміни введення об`єкту в експлуатацію неодноразово переносилися через брак фінансування. У квітні 2009 року термін здачі в експлуатацію розв`язки було перенесено на 2010 рік.

Замовником будівництва виступає Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд у Києві, генеральним підрядником будівництва естакади – публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Мостобуд».

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Мостобуд» – будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні та країнах СНД.

За 65 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві – Міст метро, міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський та Південний мости, мостові споруди на автобані Київ–Одеса і в інших регіонах країни.

Добре відома марка мостобудівників також у близькому й далекому зарубіжжі – в російському Заполяр’ї, на БАМі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сирії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві та автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші складні інфраструктурні споруди.