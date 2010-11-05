Янукович: необхідно нарощувати обсяги будівництва доріг в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність нарощувати обсяги будівництва доріг в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, звертаючись до будівельників естакади на Московській площі, рух по якій відкрито сьогодні.

«Ми цього року збільшили будівництво доріг удвічі. Хоча 800 кілометрів – це не багато. Треба збільшувати обсяги будівництва», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що зараз триває робота над тим, яку модель фінансування обрати для збільшення обсягів будівництва доріг – через введення акцизу на бензин або через транспортний збір. Також розглядається варіант передачі доріг у концесію.

«Ми думаємо, найближчим часом буде прийняте рішення», - додав він.

Президент також повідомив, що цього року на будівництво доріг в Україні витрачено 9 млрд. грн., а необхідно близько 30 млрд. грн., тобто втричі більше.

«Сьогодні, коли все зруйноване, є тільки один шлях – швидко будувати», - переконаний Президент.