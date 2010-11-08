Авіакомпанія Windrose на 45% збільшила перевезення пасажирів

За 9 місяців 2010 р. сумарний обсяг перевезень авіакомпанії Windrose зріс, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., на 45% і склав 434 тис. пасажирів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні ц.р. компанія виконала 3 760 авіарейсів, що на 26% перевищило інтенсивність польотів Windrose за 9 місяців 2009 р.

Як відзначають в компанії, улітку, в сезон найвищої активності на українському чартерному ринку, авіакомпанія активізувала співпрацю з туроператорами й істотно збільшила перевезення на основних туристичних напрямах. Зокрема, в липні-вересні кількість пасажирів, доставлених чартерними авіарейсами компанії, зросла на 66% і склала 201 тис. чоловік. При цьому у вересні пасажиропотік на чартерних рейсах Windrose збільшився на 81% - до 64 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Ветров» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація і виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP авіарейсів.