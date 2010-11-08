«Укравтодор» відкрив рух на транспортній розв'язці автодороги Київ-Чоп

Сьогодні відкрито рух на транспортній розв`язці 152 км автомобільної дороги М06 Київ-Чоп. Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укравтодору".

Згідно з повідомленням, побудована транспортна розв`язка істотно підвищить безпеку руху і забезпечить безперервний рух транспортних засобів. Очікуваний приріст інтенсивності руху в зоні розв`язки в 2026 році становитиме 18,33 тис. автомобілів на добу.

Під час проведення ремонтних робіт на транспортній розв`язці використовувалися новітні технології: верхні шари дорожнього покриття влаштовані зі щебенево-мастикового асфальтобетону; шляхопровід - з монолітних залізобетонних конструкцій; основа дорожньої конструкції влаштована з використанням існуючого асфальтобетонного покриття за допомогою використання технології «Recycling»; дорожня розмітка влаштована із застосуванням сучасних довговічних матеріалів.

Нормативний міжремонтний термін шляхопроводу становить 11 років. На розв`язці встановлено 2,5 км освітлення, 16 дорожніх знаків.

Проектна організація - ДП "Укрдіпродор", підрядник – "Гюльсан" (Туреччина), субпідрядник - ТОВ "Трансмост".