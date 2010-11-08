ПЗЗ оголосила тендер з відбору банку для добудови Дарницького моста в Києві

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) оголосила тендер з відбору банку для залучення кредиту у розмірі 270 млн. грн. на фінансування будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у Києві (Дарницький міст).

Оголошення розміщене на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Як уточнили УНІАН у ПЗЗ, тіло кредиту - 270 млн. грн., витрати ПЗЗ за даним кредитом становитимуть 40,5 млн. грн.

Заявки приймаються до 1 грудня, розкриття тендерних пропозицій - 1 грудня о 13.30.

Кредит надається на період грудень 2010 р. - грудень 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у вересні 2010 р. домовилася з «Укрексімбанком» про кредит у розмірі 370 млн. грн. для добудови Дарницького мостового переходу.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було розпочато у липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн.

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві має дві складові: залізничну – дві колії, і автомобільну – дорога з шести смуг (по три у кожному напрямі). Довжина моста – 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій – 32,71 км, довжина автомобільних підходів – 15,08 км. Всього планом передбачено будівництво 170 опор і монтаж 169 прогінних споруд. Кошторисна вартість будівництва – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини.

Пропускна спроможність моста становитиме 60 тис. автомобілів і 120 пар потягів на добу.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання лівого і правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці моста.

27 вересня 2010 р. у Києві було урочисто відкрито залізничне сполучення через Дніпро по новому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-західна залізниця. Будівництво моста веде компанія «Планета-Міст».