Україна закликає Австрію активніше реалізовувати дунайські ініціативи - Азаров
13:06, 08 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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Україна закликає Австрію активніше реалізовувати дунайські ініціативи.
Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступив сьогодні на Віденському економічному форумі, на якому також був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН.
«Ми зацікавлені в розвитку дунайської ініціативи і, відповідно, закликаємо уряд Австрії активніше разом з нами й іншими придунайськими країнами реалізовувати ці проекти», - сказав М.АЗАРОВ.
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