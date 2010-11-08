Україна закликає Австрію активніше реалізовувати дунайські ініціативи - Азаров

Україна закликає Австрію активніше реалізовувати дунайські ініціативи.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступив сьогодні на Віденському економічному форумі, на якому також був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН.

«Ми зацікавлені в розвитку дунайської ініціативи і, відповідно, закликаємо уряд Австрії активніше разом з нами й іншими придунайськими країнами реалізовувати ці проекти», - сказав М.АЗАРОВ.