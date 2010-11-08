Південно-Західна залізниця оголосила тендер на одержання майже 1 млрд. грн. кредиту

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) оголосила відкриті торги на послуги з надання кредиту (фінансові послуги в частині залучення короткострокових кредитних ресурсів для поповнення оборотних коштів і довгострокових кредитних ресурсів для виконання програми капітальних інвестицій).

Оголошення розміщене на сайті «Державні закупівлі».

Планується залучити короткострокових кредитних ресурсів для поповнення оборотних коштів на загальну суму 630,6 млн. грн. і довгострокових кредитних ресурсів для виконання програми капітальних інвестицій на загальну суму 442 млн. грн.

Тендер оголошено за 13 лотами. Перші шість - довгострокові кредити, відповідно, 1-й - 42 млн. грн. 2-й і 3-й лоти - по 50 млн. грн., 4-6-й лоти, - по 100 млн. грн.

Лоти №7-13 - короткострокові, відповідно, з 7-го по 12-й лот - по 100 млн. грн. кожен, 13-й лот - 30,6 млн. грн.

Термін надання кредитів - грудень 2010 р., розкриття тендерних пропозицій - 2 грудня 2010 р. Короткострокові кредити обслуговуються по листопад, грудень 2011 р., довгострокові - по листопад, грудень 2013 р.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ.

Близько третини від загального обсягу пасажирообороту України забезпечується залізничниками Південно-Західної залізниці, зокрема, значна частка міжнародних перевезень.

Залізниця, в основному, розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької і частково в районах Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської та Тернопільської областей.