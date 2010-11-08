Азаров пропонує Австрії спільно побудувати дорогу від Львова до Чопа

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує Австрії, «враховуючи давні зв`язки і необхідність їх зміцнення», спільно збудувати дорогу від Львова до Чопа.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву глава уряду оприлюднив сьогодні, виступаючи на Віденському економічному форумі, на якому також присутні Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН і голова правління Raiffeisen International Герберт СТЕПІЧ.

«Користуючись нагодою, ви говорили про тісні зв`язки України і Австрії у минулому, і щоб активізувати їх сьогодні, пане Федеральний канцлер, давайте разом збудуємо хорошу транспортну комунікацію – автомобільну дорогу Чоп-Львів. Можливо, і пан Г.СТЕПІЧ (Райффайзен банк – УНІАН) візьме участь», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він запропонував варіант участі в будівництві дороги українського і австрійського капіталу в пропорції 50 на 50.

«Ми готові на 50% профінансувати цю справу. І у нас буде з Відня до Львова прекрасна автострада», - сказав М.АЗАРОВ.