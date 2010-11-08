НКРЗ схвалила проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж монополістів

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) схвалила проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які обіймають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗ.

На черговому засіданні НКРЗ ухвалила рішення № 497 «Про схвалення проекту Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які обіймають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій».

У зазначеному документі встановлено єдині такси завершення трафіку на мережах операторів фіксованого телефонного і мобільного зв`язку.

Так, розрахункову таксу за доступ до мереж фіксованого телефонного зв`язку за місцеве завершення з`єднань встановлено у розмірі 2 коп./хв. Такса за міжміське завершення з`єднань, незалежно від походження трафіку (з фіксованих або з мобільних мереж), - 25 коп./хв., такса за завершення з`єднань на мережах мобільного зв`язку, незалежно від походження трафіку (з фіксованих або з мобільних мереж), - 36 коп./хв.

Розрахункову таксу за доступ до телекомунікаційних мереж при наданні послуг вхідного міжнародного телефонного зв`язку не включено в даний документ, оскільки для її визначення необхідне подальше накопичення інформації і проведення додаткового аналізу.

За даними НКРЗ, ці розрахункові такси планується ввести в дію з 1 січня 2011 року і не змінювати протягом року.

Рішення НКРЗ у встановленому законодавством порядку буде оприлюднене на веб-сайті комісії і направлено на узгодження до зацікавлених органів виконавчої влади.

У НКРЗ відзначили, що ухвалення цього документа надасть можливість операторам телекомунікацій під час укладання угод уникати спірних питань щодо умов проведення взаєморозрахунків.

Довідка УНІАН. Проект Розрахункових такс 30 вересня 2010 р. було прийнято за основу і розміщено на сайті НКРЗ для громадського обговорення.

У червні поточного року Антимонопольний комітет України визначив ряд операторів зв`язку як такі, що обіймають монопольне (домінуюче) становище на ринку інтерконнекту: "Київстар", "МТС-Україна", "Астеліт", "Українські радіосистеми", "Голден телеком", "Інтертелеком", "Телесистеми України" і "Укртелеком".