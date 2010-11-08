Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) схвалила проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які займають монопольне (домінуюче) положення на ринку телекомунікацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

На черговому засіданні НКРЗ прийняла рішення №497 "Про схвалення проекту Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, які займають монопольне (домінуюче) положення на ринку телекомунікацій".

У вказаному документі встановлені єдині такси завершення трафіку на мережах операторів фіксованого телефонного і мобільного зв'язку.

Так, розрахункова такса за доступ до мереж фіксованого телефонного зв'язку за місцеве здійснення з'єднань встановлена у розмірі 2 коп./хв. Такса за міжміське здійснення з'єднань, незалежно від походження трафіку (з фіксованих або мобільних мереж), -25 коп./хв., такса за здійснення з'єднань на мережах мобільного зв'язку, незалежно від походження трафіку (з фіксованих або мобільних мереж), - 36 коп./хв.

Розрахункова такса за доступ до телекомунікаційних мереж при наданні послуг вхідного міжнародного телефонного зв'язку не включена в цей документ, оскільки для її визначення потрібне подальше накопичення інформації і проведення додаткового аналізу.

За даними НКРЗ ці розрахункові такси планують ввести в дію з 1 січня 2011 року і не змінювати протягом року.

Рішення НКРЗ у встановленому законодавством порядку буде оприлюднене на веб-сайті комісії і надане на узгодження в зацікавлені органи виконавчої влади.

У НКРЗ зазначили, що прийняття цього документу надасть можливість операторам телекомунікацій під час укладання угод уникати спірних питань щодо умов проведення взаєморозрахунків.

Довідка УНІАН. Проект Розрахункових такс 30 вересня 2010 р. був прийнятий за основу і розміщений на сайті НКРЗ для громадського обговорення.

У червні поточного року Антимонопольний комітет України визначив ряд операторів зв'язку, які займають монопольне (домінуюче) положення на ринку інтерконекту: "Київстар", "Мтс-Україна", "Астеліт", "Українські радіосистеми", "Голден телеком", "Інтертелеком", "Телесистеми України" і "Укртелеком".