У Харкові буде довше працювати метро - Кернес

Харківське метро з 7 січня 2011 року відкриватиметься о 05.30 - на півгодини раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконувач обов'язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Він сказав, що відповідне розпорядження із затвердженою датою вже підписане. За словами Г. КЕРНЕСА, це стало можливим після проведення відповідної підготовчої роботи.

Окрім цього, зазначив Г. КЕРНЕС, до 23 листопада поточного року буде запущена в повному обсязі в експлуатацію станція метро "Олексіївська".

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і протяжністю ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна протяжність ліній близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 28 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській. Метро відкривається о 06.00, закривається опівночі, і працює на вихід до 00.45. Переходи з однієї лінії на іншу припиняються опівночі.