Запорізький аеропорт у жовтні скоротив пасажироперевезення на 13,5%

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у жовтні 2010 року скоротило пасажироперевезення порівняно з жовтнем 2009 року на 13,5%.

Як повідомили УНІАН в керівництві підприємства, "упродовж жовтня 2010 року ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" відправило 2 123 пасажири, що на 1 219 осіб - тобто на 13,5% менше, ніж в жовтні 2009 року, коли запорізький аеропорт відправив 3 432 пасажири".

Скорочення пасажиропотоку керівництво аеропорту пов'язує, у першу чергу, зі зниженням числа охочих і тих, хто може дозволити собі відпочинок за кордоном: у країнах, куди туристи традиційно вирушають авіатранспортом.

"На сьогодні ми констатуємо зниження попиту на чартерні рейси на курорти. Літають, в основному, "човникарі" і відрядні, сумарне число яких не перевищує і навіть не наближається до колишніх "курортників" - констатували в ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".