У Києві відкрито рух естакадою на Московській площі

У Києві введено в експлуатацію естакаду у складі автомобільної розв`язки на Московській площі. З її запуском відкрито наскрізний рух з Голосіївського проспекту у напрямку бульвару Дружби народів. Естакада завдовжки 432 метри забезпечить трисмуговий рух автомобілів в кожному напрямку.

Червону стрічку на урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію естакади перерізували Президент України Віктор Янукович і перший заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олександр Попов.

Попри сильний вітер, в районі розв`язки зібралося чимало роззяв, а також шанувальників Партії регіонів з відповідною символікою. Вони вітали главу держави оваціями.

Президент і його кортеж зупинилися перед будівельниками в спецодягу. «Ми цього року збільшили будівництво шляхів у два рази. Хоча 800 кілометрів – це не багато. Потрібно збільшувати обсяги будівництва», - сказав В.Янукович, звертаючись до будівельників.

Він розповів, що зараз йде робота над тим, яку модель фінансування вибрати для збільшення обсягів будівництва доріг – шляхом введення акцизу на бензин, або через транспортний збір. Також розглядається варіант передачі доріг у концесію.

«Ми думаємо, найближчим часом буде ухвалено рішення», - додав він.

Президент також повідомив, що цього року на будівництво доріг в Україні витрачено 9 млрд. грн., а необхідно близько 30 млрд. грн., тобто, в три рази більше.

«Сьогодні, коли все зруйновано, є тільки один шлях – швидко будувати», - сказав він і запитав будівельників, чи є у них віра у власні сили.

«Є», - хором відрапортували вони.

На згадку про подію Президент забрав із собою шматочок червоної стрічки. "Підпишу для історії", - сказав він будівельникам на прощання.

***У Голосіївському районі столиці 5 листопада відбувся пробний пуск потягів через станцію метро «Демєєвська». Він відбувся у присутності Президента. Станція буде введена в експлуатацію 15 грудня ц.р. До кінця року планується ввести в експлуатацію станції "Голосіївська" і "Васильківська". Метро на Теремки на відрізку в 3,8 км. почали будувати в 2005 році. Спочатку його планували завершити в 2008-му, потім – в 2009 році. Разом з введенням в експлуатацію нових станцій «Демєєвська», «Голосіївська», «Васильківська» на Куренівсько-Червоноармійській лінії метро столичні метробудівці планують до листопада завершити підготовку і направити на експертизу проектну документацію на будівництво наступних станцій метро цієї лінії: «Виставковий комплекс», «Іподром», «Теремки».

Введення в експлуатацію розв`язки з естакадою збільшить пропускну спроможність Московської площі з 9 до 12 тис. автомобілів в годину і поліпшить екологічну ситуацію в даному районі. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району Києва і прилеглих масивів, так і для транзитного транспорту.

Вартість реконструкції Московської площі складає 353,4 млн. грн., з яких зведення естакади – 180 млн. грн. Проект фінансується з міського (95,4 млн. грн.) і державного (258 млн. грн.) бюджетів.

За словами голови наглядової ради ПАТ «Мостобуд», генерального підрядника будівництва естакади Володимира Продівуса, на сьогодні компанія освоїла на цьому будівництві 140 млн. грн. Він відзначив, що з моменту відновлення бюджетного фінансування, в травні 2010 року, «Мостобуд» задіяв близько 440 чоловік з шести мостозагонів.

«Безпосередньо прем`єр-міністр Микола Азаров поставив завдання – здати в експлуатацію автомобільну розв`язку на Московській площі до кінця нинішнього року. Не порушуючи технологію і якість будівництва, «Мостобуд» виконує це завдання в строк. При стабільному фінансуванні мостобудівці завершать роботи до 15 грудня. Такий термін обумовлений часом, необхідним для виготовлення складних металоконструкцій підприємствами-постачальниками», – пояснив В.Продівус.

Він уточнив, що компанія завершує обладнання з`їздів з естакади, розв`язок, п`яти пішохідних переходів, місць стоянки автотранспорту, під`їзду до «Макдональдсу» і впорядкування території.

«Введення розв`язки в експлуатацію в 1,5 разу збільшить її пропускну спроможність і поліпшить екологічну ситуацію в околицях. Крім того, жителі Голосіївського і прилеглих районів столиці, а також водії транзитних автомобілів без затримок перетинатимуть цей проблемний транспортний вузол», – сказав він.

За словами голови Наглядової ради «Мостобуду», на сьогодні будівельні роботи з реконструкції Московської площі виконані на 85%. Він додав, що гарантія побудованих компанією об`єктів, при відповідній експлуатації і обслуговуванні, складає 100 років.

*** Акціонерне товариство «Мостобуд» – будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні і країнах СНД. За 65 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві – Міст метро, міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний мости, мостові споруди на автобані Київ–Одеса та в інших регіонах країни. Добре відома марка мостобудівників також в близькому і далекому зарубіжжі – в російському Заполяр’ї, на БАМі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сірії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії. Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві і автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші складні інфраструктурні споруди.

Начальник виробничо-диспетчерського відділу ПАТ «Мостобуд» Микола Погасій розповів журналістам, що рух автомобільного транспорту на естакаді почнеться 5 листопада з 17.00.

«Основна проїжджа частина на 100% готова до пропуску руху», - додав він.

На зведенні споруди мостобудівці працювали без вихідних, цілодобово.

За словами М.Погасія, менше, ніж за 6 місяців силами компанії було змонтовано 1675 тонн металоконструкцій, укладено 4 тис. куб. м збірного залізобетону, використано близько 900 тонн арматурної сталі, укладено 1450 кв. м гідроізоляції, змонтовано 1,5 км. бар`єрних огорож.

«Нам залишилося закінчити монтаж і зварку 209 тонн металоконструкцій на заїзді з проспекту Науки, покласти близько 300 кубометрів бетону і завершити роботи 15 грудня, щоби був повний комплекс з пропуску руху на мостовій споруді на Московській площі. Паралельно роботи ведуть шляховики», - сказав він.

Роботи з реконструкції транспортної розв`язки на Московській площі були початі в 2006 році згідно з розпорядженням КМДА. У 2006-2008 рр. було виконано перекладання комплексно-інженерних мереж. У зв`язку з неритмічним фінансуванням в 2008-2009 роках роботи з реконструкції були припинені і відновлені в травні 2010 року.

Через транспортний вузол на Московській площі щодоби проїжджає близько 120 тис. автомобілів. Тут перетинаються магістралі з інтенсивним рухом – Голосіївський проспект і бульвар Дружби народів, Чернігівський і Одеський напрямки. Також через Московську площу проходить мале транспортне кільце столиці.

Замовником будівництва виступає Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд в Києві, генеральним підрядчиком будівництва естакади – публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Мостобуд».

(УНІАН)