«Швидкісний трамвай» - ані проїхати, ані пройти…

Нинішня влада активно взялася за виправлення помилок і недопрацювань колишньої керівної команди. Але, як свідчить практика, поспіх добрий лише у полюванні на бліх. Ймовірно, прискорення і є головною причиною того, що не усе йде так, як задумано. Інакше як можна пояснити спад макропоказників і постійне зростання боргів. У справі "відновлення" і "реконструкції" у наших верхів свій підхід. Головне, як з`ясувалося, голосно заявити про плани, а не про якість їх реалізації. Мовляв, у процесі допрацюємо. І усе б нічого, якби саме високопоставленим чиновникам довелося жити у цьому самому процесі, а не спостерігати за ситуацією з теплого крісла.

У нашому випадку мова піде про "швидкісний" трамвай. Якщо зняти з рахунків саму назву, яка окрім сміху крізь сльози більше нічого не викликає, то поговорити про те, як про нас потурбувалася нова команда КМДА, варто.

Лінія "швидкісного" трамваю була урочисто відкрита 16 жовтня. Причому відразу можна помітити одну характерну тенденцію - усе відкривати по кілька разів. Перші дві станції "швидкісного" (на ділянці до бульвару Лепсе) вже відкривали - у квітні 2008 року.

Як зазначив напередодні "свята" віце-прем`єр-міністр України Віктор Тихонов, "скептики не вірили, що лінія запрацює найближчим часом. У суботу (16 жовтня) кожен охочий зможе переконатися у зворотному. У першу чергу, буде пуск самої дороги і семи станцій. Інші, а це ще шість станцій, які фінансуються виключно за кошти інвестора, через півроку будуть готові до експлуатації". Він також додав, що уряду сподобалася пропозиція керівництва київської мерії про безкоштовне перевезення пасажирів на лінії у вихідні дні 16-17 жовтня. І це було зроблено правильно. Оскільки в цивілізованій країні за проїзд на "швидкісному" доплачували б. Якщо перші чотири станції побудовані у європейському стилі - сучасні нові платформи, величезні вестибюлі з турнікетами, а станція "Кільцева дорога" - не що інше, як невеликий вокзал, то усе інше бажає кращого. І це м`яко сказано. До речі, ніяк не можу зрозуміти, навіщо треба було вкладати гроші у таку "розкіш", залишивши у затрапезному стані більшість станцій, та й самі трамваї і рейки. Як же тішить око арматура, яка стирчить на станціях, що досі добудовують, а між блоками, купами бетону голови тих, хто саме чекає на трамвай. А в якому захваті перебувають водії автомобілів, які далеко не по п`ять хвилин і вже не один рік стоять у пробках через винесення на проїжджу частину всілякої будівельної техніки. На станціях поспішно штукатурять, замазують дірки і варять кріплення. Станції Повітрофлотський міст і Площа Перемоги взагалі під знаком питання. І кому в голову прийшла ідея анулювати такі значущі зупинки? Може, вирішили, що з Борщагівки люди можуть їхати тільки на вокзал? Але треба віддати належне - трамвай все ж їде. А що стосується "недопрацювань", то нашому народові не звикати до аномалій.

Обнадіює доручення прем`єр-міністра Миколи Азарова до 1 березня повністю відкрити лінію "швидкісного". А головне - принцип вирішення питання: "давайте 1 березня введемо її (лінію швидкісного трамвая - ред.) повністю". Тобто, вирішили і баста, а за що і як будуватимемо, потім обговоримо.

***Швидкісна лінія трамвая сполучає один з найбільших районів Києва - Борщагівку - з центральною частиною міста і залізничним вокзалом. Лінія швидкісного є складовою об`єктів міського електротранспорту КП "Київпастранс". Вона тягнеться від станції "Старовокзальна" до станції "Кільцева дорога". Протяжність лінії - 20,2 км, пропускна спроможність складає 25 тис. пасажирів на годину. До реконструкції на лінії експлуатували близько 100 трамвайних вагонів. Середня експлуатаційна швидкість вагонів складає близько 40 км/год, максимальна швидкість - 80 км/год. 8 вересня 2004 року КМДА затвердила комплексну реконструкцію лінії "швидкісного" з частковою заміною траси. Швидкісну лінію почали реконструювати в червні 2007 року, здати її обіцяли до дня Києва 2009-го, але потім терміни здачі кілька разів переносилися.

Насторожує тільки одне: у зв`язку з відкриттям "швидкісного", за словами першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, з маршрутів, паралельних трамваю, буде прибрано до 80 одиниць маршрутних таксі. Хоч би знову не поспішили…

Можна згадати і ряд гучних справ у зв`язку з розбазарюванням коштів при реконструкції "швидкісного". До прикладу, у травні за звинуваченням у привласненні понад 31 млн. грн. з бюджету Києва, призначених для будівництва швидкісного трамвая, був заарештований голова наглядової ради ВАТ "Експериментальний завод залізобетонних шпал" Олександр Падалко. Але доля цієї справи на самому факті затримання і закінчується.

Як заявив голова Постійної комісії з питань транспорту і зв`язку в Київраді Дмитро Олійник (БЮТ), вартість реконструкції лінії "швидкісного" трамвая співвідноситься з вартістю будівництва залізничної лінії. Він зазначив, що, згідно з даними КП "Київпастранс", кошторисна вартість реконструкції лінії складає понад 420 млн. грн.

"За розрахунками фахівців Київського інституту електротранспорту, за ці кошти можна було би побудувати не лише трамвай, а залізничну гілку "Сапсан" і їздити на Борщагівку зі швидкістю понад 200 км/год", - зазначив голова транспортної комісії.

Д.Олійник нагадав, що інспекція електротранспорту Міністерства з питань житлово-комунального господарства неодноразово зупиняла реконструкцію трамвая через виявлені порушення. Тому реконструйована трамвайна лінія, на жаль, буде тільки на папері, заявляє він.

"Уже сьогодні зрозуміло, що проектні швидкості реконструйованого трамвая витримати не вдасться, тому назва "швидкісний" у нього буде тільки на папері. Більше того, досі відкритим залишається питання якості проведених робіт, адже ми пам`ятаємо неодноразові застереження інспекції електротранспорту Міністерства з питань ЖКГ щодо неналежної якості кріплень на шляхах", - сказав Д. Олійник.

Депутат зазначив, що вітає узяття першим заступником голови КМДА Олександром Поповим під особистий контроль реконструкції об`єктів інфраструктури міста, які стояли роками, зокрема, швидкісного трамвая і Подільського мостового переходу. "Проте, не треба бігти попереду паровоза. Безпека пасажироперевезень однозначно повинна стояти на першому місці", - сказав голова комісії з питань транспорту.

Хочеться завершити одним фактом з життя "швидкісного". Уже 21 жовтня, всього через 5 днів після пуску, трамваї на цій лінії створили пробку біля станції "КПІ". Водії випускали пасажирів прямо на рейки. Поломка, як виявилось, була пов`язана з электрикою в невідремонтованому трамваї. Його вивезла техдопомога. Ситуація вже не раз повторювалася. Видно, руки до капітального ремонту більшості трамваїв так і не дійшли. Залишилося побажати - щасливої дороги!..

Олена Бистрицька (УНІАН)